Совет Федерации должен сегодня обсудить закон об отмене техосмотра для физлиц

Законопроект успешно прошёл три чтения в Госдуме. Перед подписанием его президентом он должен быть ободрен Советом Федерации. Согласно документу, от технического осмотра могут освободить легковые автомобили и мотоциклы, используемые исключительно в личных целях. При этом диагностическую карту придётся получать для такси, автобусов и грузовиков. Проходить ТО необходимо в случае постановки на государственный учет транспортного средства, которое старше 4 лет, а также, если за этот срок поменялся владелец машины.

В законопроекте уточняется, что необходимость прохождения процедуры остается при замене основных деталей личного авто и внесении изменений в конструкцию. Помимо этого, техосмотр нужен в случае визуального обнаружения признаков технической неисправности у автомобиля.

Как подчеркнули в Госдуме решение об отмене обязательного ТО облегчит жизнь примерно 50 миллионам автовладельцев.

С 1 марта следующего года также вступает в силу штраф за езду без диагностической карты. Он составит 2000 рублей.