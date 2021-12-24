Япония пошлет на Олимпиаду в Пекин только спортсменов и спортивных функционеров, объявили в кабмине. Поедут главы национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов, глава оргкомитета прошлогодней летней Олимпиады в Токио, но не министры и другие правительственные чиновники. При этом в Токио отказываются расценивать такой состав делегации как присоединение к дипломатическому бойкоту олимпийских игр, который объявили США, Великобритания, Австралия и Канада из-за нарушения прав человека в Китае. Игры пройдут с 4 по 20 февраля, Пекин станет первым городом в истории, который принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиады.

Президент США Джо Байден вчера также подписал закон о запрете импорта товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района на западе Китая – именно там ситуация с правами человека в стране, по оценке правозащитников, наиболее острая. В Вашингтоне официально называют политику Пекина в отношении местных мусульман «геноцидом», власти КНР отвергают обвинения.