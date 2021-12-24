Стоимость платной парковки на ряде улиц в центре Москвы возрастает с сегодняшнего дня. Это 53 улицы, главным образом в северо-западной части центра – между Новым Арбатом и Большой Лубянкой. Час парковки днем там теперь будет стоить 450 рублей. В Департаменте транспорта это объясняют тем, что именно здесь самая высокая концентрация ресторанов, магазинов и бизнес-центров, из-за чего норматив в 10% свободных мест не выполнялся даже при цене в 380 рублей в час. Одновременно снизят цену на 29 улицах, где, наоборот, свободных мест в последнее время было слишком много.