В Бурятии начали постепенно повышать мощность отопления в домах, затронутых вчерашней аварией на ТЭЦ. Об этом рассказали в оперативном штабе региона. Этой ночью там упала температура в батареях почти у 100 тысяч человек. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что горожане смогут получить необходимое оборудование для обогрева жилых помещений при обращении в диспетчерскую службу.

Полностью теплоснабжение восстановят, по оценке городских властей, не раньше субботы. В Улан-Удэ тем временем стоят 30-градусные морозы.