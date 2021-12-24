Верховный суд Белоруссии рассмотрит апелляционные жалобы на приговоры оппозиционным политикам Колесниковой и Знаку.

Верховный суд Белоруссии, как ожидается, сегодня рассмотрит апелляционные жалобы на приговоры оппозиционным политикам Марии Колесниковой и Максиму Знаку.

Приговор незаконен и абсурден, считает адвокат Максима Знака Евгений Пыльченко. Он добавил, что в ходе разбирательств, по его мнению вина обоих обвиняемых не подтвердилась. Защита требует отменить решение Минского областного суда. Ранее он приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Оппозиционеров признали виновными по нескольким статьям уголовного кодекса, в частности «Публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности», «Заговор с целью захвата государственной власти» и «Создание экстремистского формирования». Оба политика свою вину не признали.

После президентских выборов в Белоруссии, которые многие западные страны признали не легитимными, Знак и Колесникова вошли в координационный совет оппозиции. Его создали сторонники кандидата на пост главы государства Светланы Тихановской. Колесникову задержали на белорусско-украинской границе в сентябре прошлого года. Её пытались принудительно выдворить из страны, однако она порвала свой паспорт. Знак был задержан в том же месяце.

Большинство белорусских правозащитных организаций признали Колесникову и Знака политзаключёнными.