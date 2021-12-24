Совет Федерации сегодня рассмотрит законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра для автомобилей, принадлежащих физическим лицам.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в нашем эфире назвал отмену обязательного техосмотра победой, но при этом неполной.

Кроме того, добавил Кадаков, все автомобили старше 4 лет, которые проходят перерегистрацию при продаже, должны проходить техосмотр при каждой смене владельца.

