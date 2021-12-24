Совет Федерации сегодня рассмотрит законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра для автомобилей, принадлежащих физическим лицам.
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в нашем эфире назвал отмену обязательного техосмотра победой, но при этом неполной.
Кроме того, добавил Кадаков, все автомобили старше 4 лет, которые проходят перерегистрацию при продаже, должны проходить техосмотр при каждой смене владельца.
Совет федерации сегодня рассмотрит законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра для автомобилей
Совет Федерации сегодня рассмотрит законопроект об отмене обязательного регулярного техосмотра для автомобилей, принадлежащих физическим лицам.