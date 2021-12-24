Z Архив новостей новости
5 7 6 993
06:49, 24 декабря 2021

Кремль потратил почти 1,5 млн рублей на обработку журналистов частицами серебра перед пресс-конференцией с президентом

Кремль потратил почти 1,5 млн рублей на обработку журналистов частицами серебра перед пресс-конференцией с президентом, это следует из данных госзакупок. На входе в Центральный выставочный зал Манежа установили рамки, распыляющие на людей соответствующий дезинфицирующий раствор. Кроме того, перед мероприятием журналистов заставили сдать по три теста на коронавирус.
В прошлом году в интернет попали снимки установленного в президентской резиденции Ново-Огарево туннеля, который обрабатывал входящих специальным туманом с дезинфицирующими препаратами.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США Россия предлагает НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины…

5 644 6 54459 17.12
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

Почему инфляция бьет рекорды? Это значит, что правительство не планирует улучшения инвестиционного климата и не ожидает резкого роста предложения на рынке, что может вызывать только грусть…

5 102 6 29786 17.12
Блоги

Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...

5 255 6 50669 17.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Заявление НАТО о диалоге с Россией Понятно, что в этом случае мы погрязнем в разборках, которые с мазохистским наслаждением будут провоцировать Украина, Грузия, Молдавия и другие аспиранты. Не годится. Диалог должен вестись между Россией и НАТО, без оглядки на любые третьи факторы…

5 115 6 14115 17.12
Блоги

+ Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор В Национальном центре управления обороной президент принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны РФ…

5 211 6 18766 22.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…

5 320 6 35873 23.12
8читать ;смотреть
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Фото: ГРЕЧУХИН Дмитрий Дмитриевич – начальник Управления НКВД Красноярского края, член Тройки Самого ГРЕЧУХИНА расстреляли в 1939 году в Москве…

5 261 6 31997 19.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Вы можете лучше, шведы! В интересах свободной от военных союзов Швеции на самом деле — чтобы в Европе не было военных союзов. Ваша политика безопасности — и есть пример для подражания для всех ненатовских европейских стран, включая Украину…

5 49 6 6640 21.12
Блоги

Сергей Марков политолог

О чем могут договориться Москва и Вашингтон, чтобы сделать деэскалацию? Между позициями России и США и НАТО сейчас пропасть. Но возможны и точки совпадения интересов…

5 63 6 10380 22.12
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: А место ли нравственным людям в политике? В современном есть категория делателей и категория думателей, и смешивать два этих ремесла есть тьма искусников, я не из их числа». Действительно, политика – это искусство возможного, искусство насилия; политика – это искусство манипуляции…

5 54 6 18802 17.12
Блоги

«Любой гражданин России имеет право на свободу слова и мнения о происходящем в стране» КиноСоюз в поддержку Сокурова…

5 146 6 51343 17.12
Блоги

Александр Соловьёв врач, эксперт лабораторной диагностики

COVID-19. Снова о детях Во всем мире складывается четкая закономерность, согласно которой дети сверхчувствительны к Омикрону. Данные Южной Африки также показывают, что риск госпитализации детей с Омикроном на 20% выше, чем при инфицировании старыми вариантами коронавируса…

5 39 6 14463 17.12
Голосование
Хотели бы вы отправить своих детей на войну с Украиной? (опрос из программы «Время Белковского»)
5 135 6 24811 18.12
Блоги

Алексей Мельников публицист

Триумф Горбачева Можно ли было себе представить, что Михаил Горбачев приказывал войскам выдвигаться к границам, чтобы выжулить что-то у Соединенных Штатов?..

5 33 6 6749 18.12
Блоги

Станислав Кучер публицист

«У тебя что, нет самостоятельного существования?» Сегодняшние «хозяева» России и их обслуга ментально живут где угодно, но не в России. Живут – «стриженные под Катюшу», «покуривая», «матерясь» и надеясь на то, что однажды и остальные подсядут на этот «тренд»...

5 58 6 12562 23.12
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Действия турецких властей — прямая угроза для российско-турецких отношений Открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения…

5 136 6 29626 22.12

Популярное за неделю

Новости

Соратники Навального сообщили о наличии у бывшего главы самопровозглашенной ДНР Александра Бородая недвижимости в ОАЭ В опубликованном расследовании говорится, что ему принадлежат апартаменты площадью более ста квадратных метров в Дубае…

5 25 6 44089
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Любой жанр придворной речи перед императором предусматривает, что император может ответить тебе сам. И вдруг Сокурову отвечают устами Кадырова или устами Соловьева…

5 50 6 74564 18.12
#слушать 47:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Хотели бы вы отправить своих детей на войну с Украиной? (опрос из программы «Время Белковского»)
5 135 6 24850 18.12
Блоги

У арестованного ректора при обыске обнаружили позолоченный унитаз и копию шапки Мономаха Георгия Греца задержали за растрату, на территории университета обнаружена майнинговая ферма по добыче криптовалюты…

5 94 6 125648 22.12
Блоги

+ Вопрос журналиста «Эха Москвы» Владимиру Путину Вопрос журналиста «Эха Москвы» Владимиру Путину Максим Курников задает вопрос президенту России о войне на Донбассе и вопрос от Дмитрия Муратова об именах заказчиков убийц Бориса Немцова и Анны Политковской…

5 273 6 76992 23.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9363357
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5117848

Сегодня в эфире