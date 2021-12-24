Соратники обвиняемого в госизмене экс-президента Украины Петра Порошенко написали встречное заявление на его преемника. Теперь повестка на допрос по тому же самому делу – о государственной измене посредством закупок угля из Донбасса – пришла самому Владимиру Зеленскому. Его ждут в Верховном суде 28 февраля. В сообщении, опубликованном на сайте партии Порошенко «Европейская солидарность», говорится, что «во время президентства Зеленского Украина утратила энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора» — конец цитаты.

По этому делу проходит обвиняемым лидер партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Сам Порошенко являться на допрос отказался, сейчас он находится за границей.