В декабре российские сотовые операторы отключили SIM-карты 2,5 млн корпоративных абонентов, пишет со ссылкой на источники сайт РБК. Таким образом, расторгнут каждый сотый в стране абонентский контракт. Массовые отключения связаны с поправками к закону «О связи», вступившими в силу в июне. Они обязывали работодателей до 30 ноября зарегистрировать в едином госреестре всех своих работодателей, которые пользуются связью по корпоративным тарифам. Всех, кто не успел это сделать в срок, операторы связи по закону обязаны отключить.
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