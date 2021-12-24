Орбиту МКС понизили почти на 2 км, сообщает Роскосмос

Это сделано в рамках подготовки к первому в 2022-м году запуску пилотируемого корабля «Союз МС-21», который намечен на весну. Для этого около 4 утра по Москве на несколько минут запустили двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля «Прогресс МС-18».

На МКС сейчас находятся россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также четверо астронавтов НАСА и один их коллега из Европейского космического агентства.