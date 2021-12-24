Сразу три крупных европейских страны обновили абсолютные суточные максимумы заболевших коронавирусом. В Италии зарегистрировали 44,5 тысячи новых случаев, во Франции – более 88 тысяч, в Великобритании – без малого 120 тысяч, причем в последнем случае максимум обновляется уже не первый раз за эту неделю. На этом фоне в Италии вновь ужесточают антиковидные ограничения – с 30-го декабря непривитых и не переболевших перестанут пускать в музеи и на выставки. В Лондоне и Париже отменены новогодние гуляния на Трафальгарской площади и Елисейских полях соответственно.

Также вчера обновился этот показатель и в Канаде, превысив 20000 человек.