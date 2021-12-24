В США признали виновной бывшего полицейского Ким Поттер по делу об убийстве темнокожего при задержании

Присяжные в штате Миннесота признали Поттер виновной в причинении смерти по неосторожности Данте Райте. Ей грозит до 25 лет тюрьмы и штраф. Оглашение приговора назначено на 18 февраля.

Райт погиб при попытке задержания 11-го апреля, его смерть спровоцировала массовые протесты. Защита Поттер настаивает, что она не хотела стрелять по нему, а лишь перепутала дистанционный электрошокер с пистолетом.