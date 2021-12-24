Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении ненависти к россиянам.

В распоряжении редакции телеканала RT оказалось извещение от прокуратуры. В нем сказано, что Цимбалюк в нескольких роликах на своем канале на платформе YouTube призывал к вражде и ненависти по отношению к россиянам и представителям власти в России. По словам журналиста, он узнал о своем вызове в прокуратуру из интернета и российских федеральных СМИ. Цимбалюк, как сообщает признанный властями иноагентом телеканал «Дождь*», ― единственный аккредитованный в России украинский журналист, он живет в Москве уже 13 лет. Украинец также получил приглашение Кремля на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, однако не присутствовал на ней. На этой неделе журналист записывал видео для своего ютуб-канала. По этим кадрам сложно понять, где он находится. По некоторым данным, Цимбалюк уже несколько дней, как покинул пределы России.

В извещении сказано, что если Цимбалюк не прибудет в прокуратуру самостоятельно, то рассмотрение вопроса о возбуждении дела против него пройдет без его присутствия.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.