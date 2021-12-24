Совет Федерации рассмотрит закон об уголовной ответственности за агрессивную езду.

Профильный комитет Совета Федерации одобрил закон, что обычно предваряет принятие документа всем составом палаты. Уголовная ответственность, согласно тексту, будет наступать по отношению к лицам, которые уже привлекались к административной за неоднократное превышение скорости больше, чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу или трамвайные пути соответствующего направления, а также если водителя уже лишали прав за какой либо из этих проступков. При этом, нарушения, зафиксированные камерами, установленными на дорогах, в этот перечень не входят. Дела будут рассматриваться районными судами, после внесения изменений в уголовный кодекс. Приговор может быть дополнен запретом работать на определенных должностях и заниматься некоторыми родами деятельности в течении трех лет.

Осужденным по закону о лихачах грозит крупный штраф или тюремное заключение до 2-х лет.