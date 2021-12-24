Вчера в Москве прошла большая ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина

В ответ на зачитанный журналистом «Эха Москвы» вопрос коллег «Новой газеты» о заказчиках убийств обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской и политика Бориса Немцова глава государства заверил, что сделал все, что мог, для раскрытия этих преступлений.

Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в этой связи выразил надежду, что слова Владимира Путина о активизируют поиск заказчиков резонансных убийств:

Дмитрий Муратов поблагодарил журналистов «Эха Москвы», которые задали вопрос президенту РФ об убийстве Немцова и Политковской, поскольку, по его мнению, любое нераскрытое преступление ведет к безнаказанности, а значит и новым преступлениям.