Московский клуб ЦСКА проиграл мадридскому «Реалу» в чемпионате Евролиги по баскетболу

Игра проходила в испанской столице и завершилась со счетом 71:65 в пользу хозяев.

В текущем сезоне на счету российской команды 7 поражений и 10 побед, она располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, «Реал» — вторую. В следующем туре 29 декабря ЦСКА сыграет с греческим «Олимпиакосом», «Реал» в тот же день встретится с турецким «Фенербахче».