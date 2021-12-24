Стоимость нефти отыграла падение 20-го декабря и обновила месячный максимум

Она достигла почти 77$ за баррель марки Brent. Российская Urals стоит на пару долларов дешевле. Как отмечают аналитики, опрошенные газетой «Коммерсант», нефтяные котировки почти перестали реагировать на новости о штамме коронавируса «омикрон», а на поведение биржевых игроков больше влияния оказывают улучшенные прогнозы по восстановлению экономики и ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. К концу года они прогнозируют нефть примерно по 80 долларов за баррель.

На этом фоне умеренно укрепилась и российская валюта – за последний месяц более чем на 2 рубля и к доллару, и к евро.