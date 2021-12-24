В Минске задержали журналиста белорусской службы «Радио Свобода»

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». К Олегу Груздиловичу силовики ворвались домой, выломав дверь. Его обвиняют по статье «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок» (максимальное наказание – до 4 лет лишения свободы). МВД Белоруссии вчера объявило «Радио Свобода*» экстремистской организацией.

В России «Радио Свобода*» признано СМИ-иноагентом.

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.