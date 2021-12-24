Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Верховного суда запретить публикацию документов о штурме Капитолия

Ранее бывший глава государства обращался с тем же заявлением в федеральный окружной и апелляционный суды столичного округа Колумбия, но ему отказали. Адвокаты Трампа настаивают, что раскрытие по запросу конгрессменов Национальным архивом конфиденциальных документов о работе администрации Трампа в контексте событий 6-го января 2021-го нарушит Закон о документации президента.

В тот день сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы сорвать утверждение итогов президентских выборов, по которым выиграл его оппонент Джо Байден. Несколько человек погибли.