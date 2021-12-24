В Южной Корее помилуют экс-президента Пак Кын Хе

69-летнего политика включили в список амнистируемых к Новому году по соображениям гуманности – в заключении она перенесла уже несколько операций из-за болей в плече и позвоночнике.

Пак Кын Хе возглавляла страну с 2013 по 2017 год, а затем была отстранена от власти прламентом из-за скандала с ее подругой Чхве Сун Силь, которая, как установила следствие, вмешивалась в государственные дела и использовала свое влияние для незаконного обогащения. Экс-президента по делу о злоупотреблении служебным положением осудили на 22 года.