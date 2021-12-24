В польскую прокуратуру на Александра Лукашенко подали заявление о геноциде и преступлениях против человечности

Его подготовило адвокатское бюро в сотрудничестве с организацией «Народное антикризисное управление Беларуси». Об этом глава организации Павел Латушко рассказала телеканалу «Дождь*».

Обвинения охватывают период с мая 2020-го по декабрь 2021-го. Они разделены на две группы – 10000 страниц материалов, связанных с созданием миграционного кризиса на границах Белоруссии с Евросоюзом и 30000 страниц о репрессиях в отношении самих белорусов. Помимо самого Лукашенко, в материалах фигурируют около 20 высокопоставленных силовиков – глава КГБ, начальник минского ОМОНа, командующий внутренними войсками и так далее.

По словам заявителей, теперь польская прокуратура должна официально поставить в известность о полученном заявлении Международный Гаагский трибунал.

В России «Дождь*» признан иностранным агентом.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.