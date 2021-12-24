Косметический концерн Natura Siberica откажется от иска к совладелице Ирине Трубниковой на 1,7 млрд рублей

Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на заявление компании, с которым ознакомились журналисты. В документе указало, что все участники переговорного процесса нацелены на взаимное обнуление судебных претензий.

Конфликт совладельцев компании (которая владеет брендом «Рецепты бабушки Агафьи» и другими) возник при разделе наследства основателя. Андрей Трубников скончался в январе, не оставив завещания. Доли в многомиллионном бизнесе пока не могут поделить жены и дети предпринимателя от первого и второго браков.