Главное фанатское объединение клуба «Зенит» откажется от оформления паспортов болельщиков

В объединении «Ландскрона» новую систему называют избыточной и репрессивной.

Оформлять новые специализированные удостоверения можно будет через портал госуслуг; ключевой смысл новации – с ней, как ожидается, будет проще блокировать доступ на стадионы тем болельщикам, которых в прошлом уличили в нарушении общественного порядка на спортивных мероприятиях.

Законопроект о введении в России таких паспортов на прошлой неделе одобрила в третьем и окончательном чтении Госдума. Сегодня, как ожидается, его будут рассматривать в Совете Федерации. Предполагается, что в случае принятия он вступит в силу с 1-го июня.