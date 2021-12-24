Для получения лицензии на покупку оружия россиян могут заставить проходить проверки в ФСБ и МВД

Соответствующие поправки к закону об оружии внесла группа депутатов от партии «Единая Россия». Авторы документа поясняют, что признаками опасности могут стать проблемы с психикой и наркотиками и даже открыто размещенные посты в интернете — лицензию предлагается не выдавать и при возможной, цитата, «угрозе государственной или общественной безопасности». Окончательные критерии должно установить правительство.

Необходимость ужесточения в пояснительной записке к законопроекту прямо увязывается с чередой резонансных массовых расстрелов в учебных заведениях в уходящем году – в Подмосковье, Перми и Казани.