Кассационный суд подтвердил оправдательные или мягкие приговоры фигурантам дела о пытках в ярославской колонии

Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт*», признанный иноагентом. По делу проходили врио начальника колонии, его заместитель и еще 11 человек. Первые два были признаны невиновными, остальные получили сроки не более 4 лет и 3 месяцев. В фонде, который представляет интересы потерпевшего по делу, обещают дойти до Верховного суда и ЕСПЧ в попытках обжаловать такие приговоры.

Жестокое избиение сотрудниками колонии осужденного Евгения Макарова летом 2017-го было снято на видео. В 2018-м его опубликовала «Новая газета».

* Фонд "Общественный вердикт" - НКО, признанное иностранным агентом.