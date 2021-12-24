Российские школьники после новогодних каникул будут учиться в очном формате

Это пообещал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, не планируется и продление каникул из-за ковида, однако власти регионов вправе по своему усмотрению раньше обычного завершить вторую четверть (в нескольких субъектах федерации этим правом уже воспользовались).
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