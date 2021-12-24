Почти 100 тысяч человек остаются без тепла в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ

Это данные оперативного штаба региона. Восстановительные работы ведутся круглосуточно. Мэр города Игорь Шутенков пообещал, что горожане смогут получить необходимое оборудование для обогрева – зампред правительства региона Евгений Луковников признал, что полностью ремонт завершится не ранее выходных

В Улан-Удэ сейчас около 30 градусов мороза, и по прогнозам синоптиков потепления не ожидается.