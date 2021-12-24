США не пойдут на компромисс с Россией в вопросах отношений с союзниками по НАТО и расширения блока на восток

Об этом объявили в Белом доме. В то же время переговоры по взаимным гарантиям безопасности продолжатся, прогресс по некоторым вопросам возможен. Об этом рассказал в интервью газете «Коммерсант» американский посол в России Джон Салливан. Вместе с тем, он пояснил, что в Вашингтоне не готовы просто взять и подписать предложенные документы, сначала требуется обсуждение с союзниками. Ответ на российские инициативы США намерены дать непублично. Дата и место очной встречи дипломатов двух стран в начале следующего года пока не определены.

Ранее Россия опубликовала проект предлагаемого ею договора по безопасности со списком претензий к НАТО. Главный пункт документа – требование юридически закрепить обязательство блока не расширяться на Украину и другие бывшие советские республики.