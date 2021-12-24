В России создадут анонимную цифровую службу психологической помощи для школьников

Такое нововведение анонсировал уже в наступающем году министр просвещения Сергей Кравцов.

О необходимости подобного механизма стали говорить после ряда резонансных трагедий, связанных с учебными заведениями. 13-го декабря учащийся Серпуховской православной гимназии устроил там взрыв, более 10 человек пострадали. В сентябре студент Пермского госуниверситета открыл стрельбу на его территории, погибли 8 человек. В мае выпускник казанской гимназии аналогичным образом убил девятерых учащихся и учителей.