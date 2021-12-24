Сразу три крупных европейских страны обновили абсолютные суточные максимумы заболевших коронавирусом

В Италии зарегистрировали 44,5 тысячи новых случаев, во Франции – более 88 тысяч, в Великобритании – без малого 120 тысяч, причем в последнем случае максимум обновляется уже не первый раз за эту неделю. На этом фоне в Италии вновь ужесточают антиковидные ограничения – с 30-го декабря непривитых и не переболевших перестанут пускать в музеи и на выставки. В Лондоне и Париже отменены новогодние гуляния на Трафальгарской площади и Елисейских полях соответственно.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...