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02:07, 24 декабря 2021

Сразу три крупных европейских страны обновили абсолютные суточные максимумы заболевших коронавирусом

В Италии зарегистрировали 44,5 тысячи новых случаев, во Франции – более 88 тысяч, в Великобритании – без малого 120 тысяч, причем в последнем случае максимум обновляется уже не первый раз за эту неделю. На этом фоне в Италии вновь ужесточают антиковидные ограничения – с 30-го декабря непривитых и не переболевших перестанут пускать в музеи и на выставки. В Лондоне и Париже отменены новогодние гуляния на Трафальгарской площади и Елисейских полях соответственно.


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