Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал новый штамм коронавируса «омикрон» не более опасным, чем дельта

В то же время он признал, что распространяется омикрон действительно намного быстрее, но заверил, что разработанная его центром вакцина «Спутник» остается эффективной даже против него.

В России новый штамм выявлен уже примерно у 30 человек, вчера еще один случай зафиксировали в Мурманске.