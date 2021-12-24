Американская писательница и журналистка Джоан Дидион скончалась на 88-м году жизни

Она умерла в своем доме в Нью-Йорке, смерть наступила из-за болезни Паркинсона.

Дидион писала как художественную, так и документальную прозу. Ее называют основоположницей «новой журналистики» наряду с Томом Вулфом и Норманом Мейлером. Известность ей принесла серия статей в журналах Life The Saturday Evening Post в 1960-х, в которой она анализировала послевоенную американскую жизнь.