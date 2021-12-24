Кремль потратил 1,4 млн рублей на обработку журналистов частицами серебра перед пресс-конференцией с президентом

Это следует из данных госзакупок. На входе в Центральный выставочный зал Манежа установили рамки, распыляющие на людей соответствующий дезинфицирующий раствор. Кроме того, перед мероприятием журналистов заставили сдать по три теста на коронавирус.

В прошлом году в интернет попали снимки установленного в президентской резиденции Ново-Огарево туннеля, который обрабатывал входящих специальным туманом с дезинфицирующими препаратами.