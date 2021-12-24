Авиакомпания Lufthansa отменит 10% своих рейсов из-за омикрон-штамма коронавируса

Как рассказал ее генеральный директор Карстен Шпор в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, из-за нового штамма ковида перевозчик столкнулся с резким падением спроса в январе и феврале. Из-за этого будут отменены около 33 тысяч рейсов по Европе и в США. Причем фактическое сокращение спроса даже масштабнее – еще 18 тысяч рейсов стали фактически «ненужными», но Lufthansa будет обязана выполнить их при любой загрузке, чтобы не потерять лицензии на свои слоты в важных для нее аэропортах.