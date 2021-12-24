Авиакомпания Lufthansa отменит 10% своих рейсов из-за омикрон-штамма коронавируса

Как рассказал ее генеральный директор Карстен Шпор в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, из-за нового штамма ковида перевозчик столкнулся с резким падением спроса в январе и феврале. Из-за этого будут отменены около 33 тысяч рейсов по Европе и в США. Причем фактическое сокращение спроса даже масштабнее – еще 18 тысяч рейсов стали фактически «ненужными», но Lufthansa будет обязана выполнить их при любой загрузке, чтобы не потерять лицензии на свои слоты в важных для нее аэропортах.
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...