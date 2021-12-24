Bloomberg: Россия наращивает военные силы у границы с Украиной

Это передает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков британской компании Jane’s. Те проанализировали спутниковые снимки и заключили, что с ноября в регион были стянуты танки, артиллерийские вооружения и системы ПВО. Количество военных при этом относительно невелико, но подкрепления, как считают эксперты, при необходимости могут быть оперативно переброшены. Это происходит на фоне подготовки к переговорам о взаимных гарантиях безопасности между Россией и НАТО.

В ноябре агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало о вторжении России на Украину, которое предположительно готовится на начало следующего года. Посол США в России Джейк Салливан утверждает, что, по его данным, такое решение еще не принято. В Кремле информацию о планах вторжения категорически отвергают.