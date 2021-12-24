СФ сегодня рассмотрит закон о введении электронного паспорта болельщика — FAN ID на спортивных соревнованиях

Совет Федерации, как ожидается, сегодня рассмотрит закон о введении электронного паспорта болельщика — FAN ID на спортивных соревнованиях.

Обсуждение данного вопроса включено в сегодняшнюю повестку заседания верхней палаты парламента. Ранее Госдума одобрила данный законопроект в третьем чтении. Он подразумевает внедрение так называемой персонифицированной карты для посещения спортивных соревнований. Оформить FAN ID можно будет на портале Госуслуг. В случае подписания закона президентом с 1 июня следующего года купить билеты на те или иные состязания без электронного паспорта не удастся. По словам парламентариев, он направлен на обеспечение безопасности во время проведения соревнований. Перечень событий, где потребуется FAN ID определит правительство.

Вопрос о введении электронного паспорта болельщика вызвал неободрительные отзывы со стороны фанатских объединений многих футбольных клубов. По мнению фанатов, за последние 10 лет каких-либо серьёзных бесчинств на трибунах не происходило. Болельщики также подчёркивают, что уже внедренной на стадионах системы видеозаписи вполне достаточно для выявления возможных нарушителей порядка.

FAN ID впервые был введен в России во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Электронный паспорт получал каждый болельщик, купивший билет на матчи.