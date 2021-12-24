Автолюбителям с сегодняшнего дня предстоит платить больше за то, чтобы оставить машину на центральных улицах Москвы

Окрестности Нового Арбата улицы, примыкающие к Лубянке и ряд других, попали в новую тарифную зону. Час парковки здесь будет стоит 450 рублей, что на 70 рублей дороже, чем было до сих пор. В мэрии объяснили, что в основном здесь расположены рестораны, торговые и бизнес-центры, поэтому 10 процентов мест здесь должны быть свободными, а при прежней цене они были заняты полностью. В пределах третьего транспортного кольца цена поднимется до 80 рублей. На ряде улиц можно будет оставить машину на полчаса и заплатить 50 рублей. Далее цена вырастет. Как пишет издание Коммерсант, на 29 улицах половина платных мест остаются свободными, поэтому цену здесь снизят. Впрочем, эксперты полагают, что свободных мест на парковках не станет больше, поскольку в Москве в год вводятся нескольких миллионов квадратных метров жилья, а значит появятся и новые автомобили.

Кроме того, столичные власти постоянно сокращают число мест, где можно оставить машину, что неизбежно приводит к их дефициту.

С момента появления в Москве платных парковок в 2012 году с автолюбителей удалось собрать 45 миллиардов рублей.

