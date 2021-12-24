Генеральная прокуратуры увеличила на 6,5 млрд рублей исковые требования к крупнейшему в России автодилеру «Рольф»

Генеральная прокуратуры увеличила на 6,5 миллиардов рублей исковые требования к крупнейшему в России автодилеру «Рольф». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Прокуроры требуют изъять в пользу государства в сумме почти 20 миллиардов рублей. Изначально в ведомстве требовали 13 миллиардов от «Рольфа» и его объявленного в розыск владельца Сергея Петрова. Подробности иска до сих пор неизвестны, но гендиректор компании говорила о блокировке одного из счетов автодилера по делу Петрова. В 2019 году владельца «Рольф» заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о выводе крупной суммы денег через кипрский офшор. Петров говорил, что решение о международном розыске его «мало интересует», потому что «он гражданин Австрии, которая, по его словам, не выдает своих граждан». В интервью изданию «Медуза*», признанному властями иноагентом, предприниматель связывал уголовное преследование с политической деятельностью. Дело в том, что когда он был депутатом Госдумы от «Справедливой России», то не проголосовал за присоединение Крыма и принятие так называемого «закона Яровой». Политика Алексея Навального он называл перспективной фигурой.

Следующее заседание по делу должно состояться 18 января.

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