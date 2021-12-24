Владимир Путин утверждает, что сделал все для раскрытия убийств Бориса Немцова и Анны Политковской

Президент Владимир Путин утверждает, что сделал все для раскрытия убийств оппозиционера Бориса Немцова и журналистки Анны Политковской. Так он ответил на зачитанный журналистом «Эха Москвы» вопрос коллег «Новой газеты».

Путин заверил, что если за делом стоят заказчики, о которых ничего неизвестно, то их будут искать.

Главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов выразил надежду, что слова президента активизируют поиск заказчиков преступлений.

Дмитрий Муратов добавил, что любое нераскрытое преступление ведет к безнаказанности, а соответственно и новому преступлению.