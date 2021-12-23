Кассационный суд оставил в силе мягкий приговор сотрудникам ярославской колонии по делу о пытках заключенного

Кассационный суд оставил в силе мягкий приговор 11 сотрудникам ярославской колонии по делу о пытках заключенного Евгения Макарова. Оправдательный приговор бывшему руководству исправительного учреждения суд счел обоснованным. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт»*, отмечая, что на вынесение решения суду потребовалось около 3 минут. Адвокат Ирина Бирюкова, представляющая интересы потерпевшего, намерена обжаловать это в Верховном Суде России, а также направить жалобу в ЕСПЧ.

Напомним, уголовное дело возбудили после того, как кадры издевательств над заключенным летом 2018 года опубликовала «Новая газета». Шестеро тюремщиков ранее получили реальные сроки.

* Минюст внес фонд «Общественный вердикт» в реестр НКО -иностранных агентов