Порядка 95 тысяч человек остаются в зоне ограничения теплоснабжения в Улан-Удэ после аварии на ТЭЦ

Об этом, сообщает оперативный штаб. Глава Бурятии Алексей Цыденов прервал командировку и возвращается в регион. Местное правительство выделяет из республиканского резервного фонда финансирование для решения оперативных проблем. В ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации.

Минувшей ночью на ТЭЦ в столице Бурятии произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. В результате свыше тысячи жилых домов и десятки социальных объектов остались без теплоснабжения в тридцатиградусные морозы.