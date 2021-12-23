В районе Арбата и Хамовников начались работы по благоустройству, которые могут уничтожить исторические скверы

В районе Арбата и Хамовников начались работы по благоустройству территории, которые могут уничтожить исторические скверы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.

Сергей Митрохин пообещал обратиться в надзорные органы с требованием оштрафовать компанию, которая пытается проводить работы. Тем временем местные жители договорились дежурить в сквере. Они также собирают подписи против проекта благоустройства 18 арбатских переулков и в понедельник намерены подать обращение в мэрию.

