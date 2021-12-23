Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон избран в совет директоров российской компании «Сибур холдинг»

Как сообщает ее пресс-служба, он назначен независимым директором. Фийон вошел в комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также комитет по устойчивому развитию, — передает агентство «Интерфакс». Отмечается, что совет директоров включил Фийона в число кандидатов еще в ноябре, но «Сибур» сообщил об этом одновременно с информацией об избрании нового состава совета. Напомним, этим летом экс-премьер Франции вошел в совет директоров российской госкомпании «Зарубежнефть».