Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон избран в совет директоров российской компании «Сибур холдинг»

Как сообщает ее пресс-служба, он назначен независимым директором. Фийон вошел в комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям, а также комитет по устойчивому развитию, — передает агентство «Интерфакс». Отмечается, что совет директоров включил Фийона в число кандидатов еще в ноябре, но «Сибур» сообщил об этом одновременно с информацией об избрании нового состава совета. Напомним, этим летом экс-премьер Франции вошел в совет директоров российской госкомпании «Зарубежнефть».
Самое обсуждаемое
+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…
Интервью Дарьи Навальной журналу Spiegel (на английском языке) «Я чувствовала злость, непонимание. Тот факт, что они слепо следуют приказу убить человека только потому, что он не согласен с тем, как работает наше государство, показывает, что Путин боится моего отца. И что мой отец делает что-то правильно»...
Следственные действия должны проходить в кабинете следователя, а не в пресс-хате В конечном счете никто не хочет работать: следователь не хочет расследовать дело, ему проще отравить подозреваемого к разработчикам, которые засунут в задний проход кипятильник, как Кежику Ондару, и этот подозреваемый признаётся во всем — хоть в убийстве Кеннеди…