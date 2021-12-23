В Смоленской области задержали местного жителя по делу о публичном оскорблении ветерана Великой Отечественной войны

Ему присвоен статус подозреваемого, у него в квартире прошел обыск, изъята компьютерная техника, сообщает областной Следственный комитет. Поводом для расследования стал комментарий в соцсети. Дело возбудили по результатам мониторинга СМИ и материалам из областной прокуратуры и ФСБ. Газета «Коммерсант» уточняет, что местный блогер, создатель группы «Сафоновские ведомости» Алексей Червяков в грубой форме раскритиковал пост во ВКонтакте о том, что на фасаде городской школы появится граффити с портретом ветерана, а также высказал мнение о вредности «культа войны».