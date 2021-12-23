«Газпром» четвертый день подряд отказывается бронировать мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа»

В самой российской компании отмечали, что ведут поставки в соответствии с действующими контрактами. Президент Владимир Путин назвал необоснованными претензии к «Газпрому».

Владимир Путин напомнил, что все дни, когда транзит газа по магистрали не осуществляется, топливо идет в реверсном режиме, то есть, в данном случае, из Германии в Польшу. В свою очередь, агентство Bloomberg передает со ссылкой на осведомленные источники, что крупные немецкие энергетические компании подтвердили выполнение «Газпромом» всех контрактных обязательств. По их словам, сокращение поставок связано не с манипулированием ценами, а с тем, что контрагенты не хотят превышать лимит. На днях биржевая стоимость газа в Европе побила исторический максимум, преодолев отметку 2200 долларов за тысячу кубометров. Сегодня вечером цены откатились назад. Январские фьючерсы на Лондонской бирже торговались по цене ниже полутора тысяч.

