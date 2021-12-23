В Улан-Удэ планируется веерное отключение электричества для снятия нагрузки на электросети

Такое решение принято после аварии на теплоэлектроцентрали, — сообщает республиканский оперативный штаб. Кроме того, решено подключать многоквартирные дома на трансформаторных подстанциях к внешним источникам.

Минувшей ночью на ТЭЦ в столице Бурятии произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. В результате около 800 многоквартирных домов и десятки социальных объектов остались без теплоснабжения в тридцатиградусные морозы.

Возобновить нормальную работу теплоцентрали обещают только к выходным, — сказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Пока станцию не починят, температура в батареях не превысит 55 градусов, — добавил Евгений Луковников.

В республике введен режим ЧС, для бюджетных организаций в Улан-Удэ завтра объявлен нерабочий день.