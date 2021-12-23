США не согласятся на предложения РФ по безопасности, которые касаются НАТО

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки во время брифинга объяснила, что Североатлантический альянс – это оборонительная организация, а не агрессивная. При этом она подчеркнула, что Белый дом считает правильным проведение переговоров в сложившейся ситуации. Однако место предстоящей встречи пока не определено. Но ясно, что переговоры, по словам Псаки, пройдут в начале января. Ранее французские власти уже поддержали идею проведения встречи с Россией. Сегодня стало также известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил ситуацию на границе Украины и России с госсекретарем США, главой МИД ФРГ и с министром обороны Британии. По итогам встречи Столтенберг заверил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции сказал, что такие гарантии от альянса были, но в устном виде. И в дальнейшем Москва, по словам Путина, будет координировать свои действия в зависимости от реакции на предложения Кремля о получении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел России опубликовало проект договора с США о гарантиях безопасности.