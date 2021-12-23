В Греции идет операция по спасению примерно 90 нелегальных мигрантов

Береговая охрана обнаружила их на скалистом острове после крушения судна. Из воды подняты тела четырех погибших, — передает греческое телевидение. По предварительной информации, всего на борту находилось примерно сто человек. После крушения мигрантам удалось позвонить по телефону экстренной помощи. Спасательная операция осложняется неблагоприятной погодой, эвакуация начнется завтра утром.