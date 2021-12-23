Оппозиция в Хорватии собрала необходимое число подписей для организации референдума по отмене ковид-паспортов

Об этом сообщили в оппозиционной партии «Мост». Там отметили, что подписи передадут правительству и парламенту через месяц должно быть принято решение о референдуме. Премьер-министр страны Андрей Пленкович уже назвал инициативу бессмысленной, поскольку ее реализация не изменит систему управления в кризисных ситуациях.