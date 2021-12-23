В НАТО готовы к диалогу с Россией и к обеспечению безопасности союзников

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента по итогам телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. В свою очередь, генсек НАТО призвал Россию снизить напряженность на границе с Украиной, если Москва отведет войска, то все смогут мирно и спокойно встретить Рождество, — заявил Столтенберг. Он вновь отметил, что именно Россия является агрессором, а не Украина.